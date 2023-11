Une vie sans eau potable pour les habitants de Saint-André-de-Sangonis

Une vie sans au potable, en France, c’est très rare. C’est pourtant ce que vivent les 6 500 habitants de Saint-André-de-Sangonis au cœur de la Vallée de l’Hérault depuis plus d’un mois. La faute à un excès de manganèse, trouvé dans des proportions affolantes, jusqu'à cent fois au-dessus des seuils autorisés. Et qui a poussé l’Agence régionale de santé d’Occitanie de demander au Préfet de l’Hérault d’interdire la consommation à tous les habitants le 18 octobre. Twitter.

com / Contenu embed Twitter "Non, d’abord aux seuls enfants de 0 à 4 ans", précise Leticia, maman de deux enfants de 9 et 4 ans qui regrette des atermoiements en matière de communication sur un sujet aussi grave. Aussi a-t-elle créé un collectif avec une poignée d’habitants un collectif "pour obtenir des informations claires et un plan de gestion de crise". Puis-je cuisiner ou prendre une douche ? Car l’affaire a mis le village en émoi et a bouleversé les habitude





Depuis septembre 2022, les habitants de Saint-André de Sangonis s'inquiètent de la qualité de leur eau, de sa couleur, et des forts taux de manganèse déjà relevés. Le 17 octobre, l'ARS a fini par interdire la consommation d'eau courante jusqu'à nouvel ordre, le temps d'effectuer des travaux.

