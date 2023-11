Une vache retrouvée égorgée et entaillée à Pommereux

Une vache a été retrouvée égorgée et entaillée sur le dos à Pommereux, entre Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray. La macabre découverte a été faite par le propriétaire de la génisse, le 27 octobre en fin d'après-midi. L'éleveur de la ferme de la Presle est venu voir comme d'habitude son troupeau de 10 vaches de type Salers croisé charolaise jaune. Il remarque qu'une bête manque à l'appel.

A la recherche d'indices Bruno élève ses bêtes avec passion. Il pousse un coup de gueule sur sa page Facebook et alerte afin de récupérer des témoignages 'ou des indices permettant de retrouver les auteurs '. Pour lui, sa génisse a été tuée pour sa viande. Il n'y a plus de limite. On prend, on consomme et on jette. Plus aucun respect. C'est choquant de constater jusqu'où certaines personnes peuvent aller.

