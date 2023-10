Une série sur John Lennon arrive très bientôt

Militant pour la paix et compositeur de génie, John Lennon a marqué la seconde moitié du XXème siècle grâce à son groupe : les Beatles. Né à Liverpool en 1940, il consacre sa vie à la musique, notamment après avoir découvert Elvis Presley en 1956 – influence majeure des Beatles. Assassiné à seulement 40 ans, sa mort est l’un des grands chocs de l’année 1980, voire de la décennie.

Il aurait passé les trois jours précédant l’assassinat à rôder autour du domicile de John Lennon, guidé, selon des enregistrements devenus publics, par des voix intérieures. Quelques heures avant d’abattre l’artiste d’une balle de revolver dans l’aorte, il lui demandait un autographe. Il est aujourd’hui toujours en prison. John Lennon, icône du XXème siècle La disparition de l’ex-Beatles a laissé de nombreux fans dans le désarroi.

