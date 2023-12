Une sénatrice demande l'arrêt du chantier de reconstruction de Notre-Dame à cause du plomb

Alors que la flèche de Notre-Dame commence à s’élever à nouveau dans le ciel de Paris, une sénatrice voudrait arrêter le chantier de reconstruction. Motif : le plomb qui va recouvrir cette partie du monument et sa toiture, alors que ce matériau est selon elle « notoirement toxique, sans effet de seuil, c’est-à-dire toxique y compris à très faible dose », écrit Anne Souyris sur Twitter.

« Dans le cas où aucune évaluation sérieuse n’aurait été menée à ce jour, je demande d’interrompre urgemment le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le temps qu’une autorité sanitaire émette un avis circonstancié, de sorte à prévenir une atteinte majeure à la préservation de l’environnement et à la santé humaine », écrit la sénatrice écologiste sur le réseau social, suite à une question écrite qu’elle a déposée au Sénat.Le plomb affecte l’intelligence des enfants, même à faible dose« Le plomb ruisselle avec l’eau, vous marchez dessus, des petits peuvent crapahuter et faire du main-bouche, il y a un square, des écoles, des crèches autour de Notre-Dam





