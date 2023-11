« Une séance photo, c’est aussi un cadeau » : à 22 ans, elle ouvre un studio dans un village

Merci de saisir votre adresse e-mailAprès une formation de cinq ans et quelques années comme salariée, cette jeune femme de 22 ans savait ce qu’elle voulait : s’installer pour exercer sonOriginaire de Savigné-l’Évêque, Lucie Bruneau espérait y trouver un local. Sans succès. C’est à quelques kilomètres de là, à Saint-Corneille, qu’elle a posé son matériel le 1Vous êtes déjà inscrit à la newsletter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

OUESTFRANCE: Tué lors d’une fusillade à Nantes, l’apprenti jardinier rêvait d’une autre vieTrois semaines après la fusillade à l’origine de la mort de Sahraoui Mamar, le 7 octobre 2023, dans le quartier de Bellevue, les proches racontent son parcours. Le jeune homme de 19 ans était arrivé à Nantes au cours de l’année 2019.

LIBE: Menaces d’attentat: une femme interpellée dans une gare RER de Paris, son pronostic vital engagéPour pouvoir arrêter une femme proférant des menaces et faisant apparemment l’apologie du terrorisme, la police a fait évacuer la station de RER Bibliothèque François Mitterrand mardi 31 octobre. La suspecte a été blessé par des tirs polici

20MINUTES: Polluants éternels : Une trentaine de communes autour de Lyon déposent une plainte collectiveTrente-quatre communes du Rhône ont déposé lundi une plainte collective pour « mise en danger de la vie d’autrui » après la révélation par la presse de « concentrations alarmantes » de polluants éternels « PFAS » liés à des sites industriels

20MINUTESPARIS: Isère : Une femme retrouvée morte près d’une écluseLe personnel dédié au nettoyage des grilles a découvert le cadavre en amont du barrage de Vaugris, près de Vienne, en Isère

BFMTV: Paris: une soixantaine de tags antisémites découverts dans le 14e arrondissement, une enquête ouverteDes étoiles de David ont été peintes sur des immeubles d'habitation et des banques du 14e arrondissement de Paris au cours de la nuit du 29 au 30 octobre.

