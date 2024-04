Une saison compliquée pour l'espace nordique du Val d'Azun

Julien Moreau, responsable de l’espace nordique du Val d’Azun, l’avoue sa sans détour : "C’était une saison compliquée". Elle s’est déroulée en deux temps. La station a ouvert du 6 au 16 janvier puis a dû refermer ses pistes. Puis, profitant enfin de chutes conséquentes, elle a ouvert du 27 février au 19 mars. "Le lundi, on louait des VTT au col du Soulor, puis en moins de 48 heures, on a pris 1 m de neige et le mercredi on ouvrait le domaine skiable.

On a eu une journée pour ouvrir en mode neige". Julien Moreau souligne la forte réactivité des espaces nordiques de pouvoir basculer rapidement d’un fonctionnement avec des activités hors neige en mode hiver. On a eu peu de neige, mais quand elle est là, on sait l’exploiter très vite". Julien Moreau, confie, sans surprise, qu’il aurait fallu que la belle chute de neige arrive quinze jours plus tôt. "Là, elle est tombée en milieu de la deuxième semaine des vacances de l’Aquitaine. L’Occitanie n’était plus en vacance

