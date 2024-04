Une révolution du tri des déchets à Lille

D'ores et déjà, une grande partie de la Métropole européenne de Lille vit une petite révolution avec des consignes de tri étendues et le verre qui n'est plus collecté dans les poubelles. Mais pour cela, il a fallu aussi moderniser l'immense centre de tri de Loos. C'est là, et prochainement à Halluin, que finissent vos déchets. À lire aussi A Lille et Wattrelos, ces deux start-ups révolutionnent le recyclage de nos déchets. Une modernisation impressionnante du centre de tri des déchets de Loos.

'Ces travaux ont permis la mise en place d'un système de tri des emballages en plastique d'une efficacité remarquable, offrant ainsi une solution optimale pour gérer ces matériaux de manière responsable et écologique', s'est réjoui le président de la collectivité Damien Castelain lors de l'inauguration des lieux

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Séries Mania: une visite pour découvrir les lieux de tournage de la métropole de LilleVIDÉO - François Navarro, directeur général d'Hello Lille, était l'invité de BFM Grand Lille le 15 mars 2024.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Une 'opération de solidarité': le CHU de Lille reçoit 1.100 paillettes de spermatozoïdes de Rennes, une...Le Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain de Rennes, sous la supervision de l'Agence de la Biomédecine, va donner 1.100 paillettes au CHU de Lille pour 'optimiser' les stocks.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Un restaurant, une pizzéria et une salle d'arcade ciblés par des cambrioleurs à LilleTrois lieux publics ont été ciblés par des cambrioleurs à Lille, en l'espace de deux nuits : les 13 et 14 mars 2024. Un restaurant, une pizzéria et une salle d'arcade. Détails.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Trois expos dans trois musées de la métropole de Lille pour le Printemps impressionnisteL'impressionnisme est mis en avant début 2024 dans la métropole de Lille (Nord). Trois musées mettent en valeur des œuvres de ce mouvement artistique, pour un bel anniversaire.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Week-end animé à Lille et dans la métropoleLes animations ne manqueront pas ce week-end, à Lille et dans la métropole. Voici quelques idées de sorties, pour profiter pleinement du samedi 16 mars 2024.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Avant Pâques, deux grandes ventes d'usine de chocolats dans la métropole de LilleJuste avant Pâques, deux grandes ventes d'usine sont organisées par la chocolaterie Chocmod, à Roncq (Nord). Truffes, guimauves, chocolats y seront vendus à prix cassés.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »