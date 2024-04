Une religieuse française obtient gain de cause contre le Vatican

Après trente-quatre ans de vie au sein de la communauté dans le Morbihan, elle avait été renvoyée en pleine nuit en octobre 2020. Mais la justice vient de donner raison à Sœur Marie Ferréol en condamnant mercredi la congrégation des Dominicaines du Saint-Esprit, le cardinal canadien et deux enquêteurs du Vatican pour le renvoi « sans motif » de la religieuse. La communauté religieuse devra verser 33.

622 euros à l’ancienne sœur, qui vivait depuis du seul RSA, au titre du devoir de secours ainsi que 182.400 euros pour son préjudice matériel et 10.000 euros pour son préjudice moral, solidairement avec le cardinal Marc Ouellet et les visiteurs apostoliques du Vatican Jean-Charles Nault et Maylis Desjobert. « Il n’a pas été démontré que le décret d’exclaustration, signé du cardinal Ouellet aurait reçu une quelconque approbation pontificale », précise le tribunal civil de Lorient dans son jugemen

