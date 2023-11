Une plage va renaître de ses cendres dans le centre-ville de Berre-l’Étang

Les responsables de la Direction départementale des territoires et de la mer sont venus sur site et ont validé le principe du projet, qui consiste à supprimer un enrochement artificiel pour retrouver le sol naturel qui sera agrémenté de sable afin de recréer une plage d’une centaine de mètres qui a déjà existé à Berre. Les études sont lancées en vue de constituer le dossier d’approbation et l’appel d’offres pour les travaux.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: La ville de Lyon décroche le label 'Ville littérature' attribué par l'UnescoDéjà présente au sein du réseau des villes créatives de l'Unesco, Lyon a changé de catégorie passant des activités numériques au label de 'Ville littérature'.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Lambert Wilson bientôt dans une ville de l'Essonne pour présenter son nouveau filmLe nouveau film d'Émilie Deleuze, « 5 hectares », sera projeté en avant-première au cinéma de Verrières-le-Buisson, le 17 novembre 2023, en présence de Lambert Wilson.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Près de Nancy : une jeune femme menace de se suicider, les gendarmes bouclent le centre-villeMardi 31 octobre 2023, la gendarmerie est intervenue à Pont-Saint-Vincent alors qu'une femme menaçait de se suicider. La commune a été bloquée avant que les secours interviennent.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: La Ciotat : ils veulent faire de la ville une véritable 'cité culturelle'Depuis deux ans, l'association La Ciotat Culture organise des événements tout public, dont trois grands : le festival de jazz, le salon du livre et la fête de la culture.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

LILLE_ACTU: L'enseigne Centrakor devrait s'implanter prochainement dans une ville de l'EssonneLa Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a donné son accord pour la construction d'un magasin Centrakor, à Brétigny-sur-Orge, le 29 août 2023.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕