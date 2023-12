Une photo de mariage montre des reflets étranges

Voici possiblement la meilleure preuve que nous vivons dans la matrice. Une photo d’une jeune mariée posant devant deux miroirs montre des reflets qui ne ressemblent pas au modèle : les bras ne sont pas à l’endroit où ils sont censés être ! En vrai, c’est l’iPhone qui s’est emmêlé les pinceaux…le reflet de Tessa Coates dans sa robe de mariée ne renvoie pas la même pose adoptée par le modèle .

Et en plus, les deux reflets sont différents l’un de l’autre ! Les bras en particulier ne sont jamais aux bons endroits. L’image est particulièrement troublante…Le cliché, pris avec un iPhone, n’est ni une Live Photo, ni un panorama : c’est une photo toute simple. « l’actrice et animatrice du podcast ironiquement appelé « Nobody Panic ». Il y a de quoi ! Pour savoir s’il s’agissait d’un bug dans la matrice, Tessa Coates s’est rendu dans un Apple Store pour en avoir le cœur net. Elle s’y est fait confirmer que l’iPhone était effectivement le coupable dans cette histoir





