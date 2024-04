Une petite fille hospitalisée après avoir consommé du cannabis dissimulé dans un Kinder Surprise

Une petite fille a été hospitalisée et est restée dans le coma pendant plusieurs jours après avoir consommé un morceau de résine de cannabis dissimulé dans un Kinder Surprise. Son père a été placé en garde à vue et sa mère entendue en audition libre. Ils ont reconnu leur négligence et ont été convoqués en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour soustraction d'un parent à ses obligations morales ou matérielles et usage de stupéfiants.

