Une petite fille hospitalisée après avoir consommé du cannabis caché dans un Kinder Surprise

Une petite fille de deux ans a été hospitalisée ce dimanche 31 mars après avoir consommé du cannabis, caché par ses parents dans un Kinder Surprise. L'enfant a passé plusieurs jours dans le coma, mais ses jours ne sont plus en danger, a fait savoir le parquet de Pau, ce mardi, à nos confrères de France Bleu Béarn Bigorre. Entendu par la police, le couple a reconnu de la négligence. La petite fille a trouvé un Kinder Surprise dans le garage de la maison samedi.

À l'intérieur, la traditionnelle petite boîte jaune contient normalement un jouet. Mais à la place, l'enfant à découvert un morceau de résine de cannabis, qu'elle ingère, pensant qu'il s'agit de chocolat. Sa mère s'en rendu compte et lui nettoie la bouche, persuadée qu'elle n'a pas avalé la drogue, selon ses dires. Le couple, "consommateur ponctuel" de cannabis Mais le lendemain matin, l'enfant est inconscient. Les parents préviennent alors les secour

