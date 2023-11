Une otage allemande meurt après avoir été kidnappée par le Hamas à Gaza

Depuis le 7 octobre dernier, Shani Louk était tenue en otage par le Hamas après avoir été kidnappée pendant une rave-party près de la frontière de la bande de Gaza. Ce lundi 30 octobre, CNews a appris du comité des otages israéliens que la jeune femme de 22 ans est morte. Pour l'heure, on ignore la date et les circonstances de son décès.

"Elle souffre d'un grave traumatisme crânien et se trouve dans un état critique", avait déclaré Ricarda Louk, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La mère de famille avait demandé "que le gouvernement allemand agisse rapidement pour faire sortir Shani de la bande de Gaza". Twitter.com / Contenu embed Twitter Le lendemain, sa grand-mère s'était, elle aussi, exprimée sur les réseaux sociaux.

