Une nouvelle opération contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre à Mayotte

Une nouvelle opération contre l’insécurité, l’immigration irrégulière et l’habitat insalubre a été lancée ce mardi à Mayotte , un an après le début d’une première intervention baptisée « Wuambushu », a annoncé le ministère français des Outre-mer. Quelque 1.

« Mayotte Place Nette » prend la suite de l’opération Wuambushu lancée au printemps 2023, qui visait déjà à lutter contre l’immigration illégale, la délinquance et à détruire les cases insalubres organisées en bidonvilles, de plus en plus nombreux sur l’île. Handicapée par des débuts chaotiques, Wuambushu n’avait pas eu les résultats escomptés.

Mayotte Opération Insécurité Immigration Irrégulière Habitat Insalubre

