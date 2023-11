Une nouvelle manière de distribuer les colis pourrait bien à l'avenir intéresser tous les particuliers qui souhaitent se faire un peu d'argent en plus. Qui l'aurait cru ? Les colis sont peut-être un bon moyen de gagner de l'argent. Certains participent ainsi àComment ? Eh bien tout bonnement en devenant une adresse à laquelle des particuliers pourront venir retirer leur colis, comme le font déjà de nombreux magasins.

Avec internet, les manières de se faire un petit peu d'argent en plus du salaire ont explosé. La preuve avec la question des colis. Avant, il s'agissait d'un monopole de La Poste et des grands transporteurs. Or aujourd'hui, il est possible de participer à ce service, en ne faisant pas grand-chose., qui est allé à la rencontre de personnes dont l'habitation est devenue un dépôt pour les colis des particuliers. Ils n'ont en effet qu'à recevoir ces derniers de la part des transporteurs, avant de signaler la disponibilité des produits.Quand un colis arrive, je le scann





Clubic » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Emmanuel Macron: 'Une vie palestinienne vaut une vie française, qui vaut une vie israélienne'VIDÉO - Emmanuel Macron a rencontré le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah (Cisjordanie) après s'être entretenu avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à Jérusalem. Le président de la République se rendra ensuite à Amman pour une entrevue avec le roi de Jordanie,...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Macron en Cisjordanie : 'Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne''Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne', a déclaré le chef de l'État aux côtés du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui lui a demandé d'oeuvrer à une cessation de l''agression' d'Israël à Gaza.

La source: laprovence - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

Gaza : 'Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne', estime Emmanuel MacronAprès sa rencontre avec Benjamin Netanyahu, le président français s'est rendu en Cisjordanie. Il a pris la parole aux côtés du président de l'Autorité palestinienne. Voici ce qu'il faut en retenir.

La source: RTLFrance - 🏆 61. / 22,5 Lire la suite »

Les prix bas : une stratégie qui séduit toutes les classes socialesLE + ÉCO - Avec un coût souvent inférieur de moitié aux grandes marques, ils remportent un grand succès à la faveur de l’inflation. Ce choix se fait-il au détriment de la santé ou alors cache-t-il de vraies bonnes affaires ?

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 72,8 Lire la suite »

'Prochain train dans une minute': qui sont les voix derrière les annonces sonores du métro parisien?Chaque ligne de la RATP bénéficie de sa propre identité sonore. Cette dernière est composée de deux voix: l'une est féminine, l'autre est masculine.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Une femme avait une sensation étrange dans son oreille, les médecins y découvrent une araignée vivanteLa femme de 64 ans se plaignait d’entendre de petits bruits en continu

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »