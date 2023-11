Une nouvelle liseuse numérique pour les amoureux de la littérature

La plupart des Prix littéraires, cru 2023, sont tombés*. Pour les lecteurs assidus, mais aussi épisodiques, c’est l’occasion d’investir plus que de coutume les librairies, lieux incontournables pour recueillir des conseils de professionnels avisés, et de repartir avec quelques kilos d’ouvrages sous le bras. Les moins musclés et plus sûrs de leurs choix peuvent opter pour une liseuse numérique, dont la mémoire peut supporter l’équivalent de tonnes de romans, d’essais, voire de mangas.

Avec sa nouvelle InkPad 4**, la firme française Vivlio renouvelle sa gamme avec une liseuse qui possède des arguments pour séduire les boulimiques de littérature. 20 Minutes a pu en tourner les pages.La Vivlio InkPad 4 offre une expérience proche de celle des livres brochés. - VivlioUn grand écran pour un confort optimalDepuis dix ans, Vivlio (qui a racheté son concurrent Bookeen il y a un an) a le livre numérique chevillé au corp

