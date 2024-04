Une nouvelle cantine gourmande et conviviale à Marcq-en-Barœul

Une adresse chaleureuse pour dévorer de bons petits plats le midi et des gourmandises au goûter. Voilà ce qui se prépare sur le Grand Boulevard à Marcq-en-Barœul avec Papote, dont l'ouverture est prévue mi-mai 2024. Cette cantine proposera une cuisine 'comme à la maison', avec des produits de saison, frais et locaux. Une formation dans l'école de cuisine du chef Thierry Marx. 'Une cantine gourmande, saine, conviviale et rapide mais sans compromis sur la qualité.

' C'est ce que souhaite proposer Anouck Toulemonde, 30 ans, fondatrice de Papote. Après un début de carrière en tant que cheffe de produit dans les cosmétiques et la décoration, la jeune femme a choisi de changer complètement de voie. Une idée qui lui trottait en tête depuis un moment

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



