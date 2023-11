Une nouvelle association à Roubaix : le Rocher

Une nouvelle association s'est implantée à Roubaix depuis 2 mois : le Rocher. Elle est installée au cœur du quartier du Pile. C'est sa première antenne dans le Nord. Son but : créer du lien social et de la fraternité entre les habitants. Sa particularité : elle est catholique. Rencontre avec le couple qui sillonne les rues et lance ce projet : Marie-Pascale et Pierre Thomas. S'il fallait résumer le Rocher en quelques verbes, on pourrait dire jouer, marcher, rencontrer.

C'est ce que vit actuellement un couple, qui a tout quitté pour vivre la mission du Rocher. Ils portent un sweat shirt blanc avec un logo bleu ciel estampillé 'Le Rocher, oasis des quartiers'. Ils font du porte-à-porte, discutent avec les gens dans la rue, jouent au ballon, font des jeux de société, des coloriages, des scoubidous devant l'église ou dans un petit parc voisin

