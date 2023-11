Une nounou au service de Sa Majesté - Les Films de Noël

Mais gagner la confiance des enfants va s’avérer plus difficile que prévu pour Claire Champion, d’autant qu’elle tombe peu à peu sous le charme du prince Colin. De plus, celui-ci est soupçonné d’être directement mêlé à la menace.

GQ_FRANCE: Les 11 héros de films d’horreur les mieux habillés de tous les tempsDe Matt Hooper dans Les Dents de la mer au petit Danny Torrance dans Shining, voici les meilleurs moments mode vus dans les films d'horreur.

ACTUFR: Halloween : les 10 films d'horreur les plus effrayants selon la scienceUne étude classe les films d'horreur en fonction de la fréquence cardiaque du public. Une soirée cinéma pour Halloween ? Voici ceux qui font le plus frissonner selon la science.

LE_FIGARO: Un homme armé menace les passants et les employés d'une entreprise en IsèreUn homme de 31 ans s'est présenté avec un hachoir devant le parking d'une entreprise à Chasse-sur-Rhône, menaçant les personnes présentes. Les gendarmes ont dû faire usage de leur arme pour neutraliser l'individu. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs de l'attaque.

BFMTV: Tiktok teste une IA pour identifier et vendre les objets d'une vidéoLa fonction permettrait aux utilisateurs d'acheter des objets similaires à ce qu'ils ont vu en vidéo, même dans le cas de contenus n'ayant rien à voir avec le shopping.

BFMTV: Toussaint: les chrysanthèmes pour fleurir les tombes, une tradition à NiceVIDÉO - À l'approche de la Toussaint, les fleuristes sont très sollicités à Nice. Traditionnellement, les chrysanthèmes sont utilisés pour fleurir les tombes.

LATRIBUNE: Les Etats-Unis mobilisent une quarantaine de pays alliés contre les rançongicielsLes Etats-Unis cherchent à obtenir un engagement international d'une quarantaine de pays alliés à ne plus verser d'argent en cas d'attaque par rançongiciel. Quarante-huit pays, l'Union européenne et Interpol pourraient signer une déclaration conjointe lors d'un sommet à Washington.

