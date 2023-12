Une nageuse ougandaise défie les préjugés sur le handicap

Plus jeune athlète lors des Jeux paralympiques de Tokyo, en passe de participer à ceux de Paris, la nageuse ougandaise Husnah Kukundakwe est passée «de fille handicapée» à «nageuse professionnelle» aux yeux de son pays, l'Ouganda, où la discrimination des personnes en situation de handicap reste forte.L'adolescente n'a que 14 ans, en 2021, lorsqu'elle découvre les Jeux, et dispute le 100m brasse, alors qu'elle ignorait quelques années auparavant l'existence de la para natation.

Née sans avant-bras droit et avec une malformation à la main gauche, Husnah Kukundakwe débute sa grande histoire avec la natation à trois ans seulement, âge où elle met pour la première fois les pieds dans un bassin. «J'allais là-bas, je jouais, je me promenais dans l'eau et je me sentais bien. J'adore être dans l'eau», déclare l'adolescente, aujourd'hui âgée de 16 ans.Mais son enthousiasme n'est pas partagé par sa mère, qui «s'inquiétait parce qu'elle pensait que je ne pourrais pas nager





