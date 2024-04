Une mystérieuse lettre codée révèle ce qu’est devenu le pirate le plus recherché de l’Histoire

Un archéologue des mers et un chasseur d’épaves britanniques affirment avoir résolu l’affaire de la disparition du « roi des pirates » Henry Avery, grâce à la découverte d’une lettre, en partie codée, restée dans l’oubli durant 300 ans.

Ce pirate anglais, qui opérait dans les océans Atlantique et Indien à la fin du XVII siècle, a disparu sans laisser de trace après avoir réalisé l’un des pillages les plus lucratifs du genre : le braquage d’un navire appartenant à, considéré alors comme l’homme le plus riche du monde. À la tête d’un équipage de 160 hommes, Henry Avery a amassé un trésor composé de métaux et pierres précieuses d’une valeur estimée aujourd’hui à plus de 100 millions d’euros

