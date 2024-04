Une mission de la majorité fera des propositions sur la taxation des rentes

Une mission de la majorité fera "d’ici à juin" des propositions "sur la taxation des rentes", a annoncé Gabriel Attal mardi devant le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, selon Matignon, alors que l’opportunité d’augmenter les impôts pour résorber le déficit divise le camp présidentiel. Quel est l’objet de cette mission ? Qui est concerné ? La Dépêche fait le point.

Quelle est cette mission et quel est son objectif ? "J’ai souhaité confier une mission à notre majorité, une mission conduite par Jean-René Cazeneuve, notre rapporteur du budget, avec un représentant de chaque groupe" de la majorité, a expliqué Gabriel Attal. "L’objectif de cette mission : faire des propositions sur la taxation des rentes", a déclaré le Premier ministre, selon ses propos rapportés à l’AFP par Matigno

