Une mère choquée découvre les blessures infligées à sa fille à l'école

Dans le New-Jersey, aux États-Unis, une mère a été en état de choc après avoir découvert l'étendue des blessures infligées à sa fille. La fillette serait revenue de l' école avec une calvitie épouvantable, comme l'explique The Mirror. Aaquilah Perez a été confrontée à une scène déchirante lorsque sa fille Zuwena, âgée de cinq ans et atteinte de TDAH (Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité), est rentrée chez elle de l' école le 15 mars dernier.

Les photos révèlent un énorme trou dans la chevelure de la petite fille qui serait le résultat d'un acte violent commis par une assistante d'enseignement. Depuis l'incident, Aaquilah Perez a décidé de quitter son emploi afin de s'occuper à plein temps de sa fille et n'a pas renvoyé Zuwena à l'école. La mère, indignée et choquée, affirme que justice doit être rendue et que des mesures doivent absolument être prises pour assurer la sécurité des enfants dans les école

Mère Fille École Blessures Calvitie Acte Violent Sécurité Des Enfants

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



closerfr / 🏆 29. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Liban: une famille tuée par une frappe israélienne visant une maisonUn média d'état libanais rapporte, ce samedi 9 mars, une frappe israélienne ayant fait au moins cinq morts dans le sud du pays. Quatre des victimes sont issues d'une même famille selon cette source.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Doubs : Une peau et une tête d’ours découverts dans une fourgonnetteLors d’un contrôle routier, un étrange carton a été découvert à bord d’un véhicule immatriculé en Lituanie

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Une maison soufflée par une explosion dans le Finistère, une mère et son fils décédésUne maison d’habitation a explosé ce mardi 19 mars 2024, à Telgruc-sur-Mer, dans la presqu’île de Crozon (Finistère). La famille se trouvait à l’intérieur au moment des faits. Selon les premiers éléments, deux personnes, dont un mineur, ont péri dans le sinistre.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

À Relans, un incendie détruit une maison et se propage à une autre : une femme brûléeCe mardi 25 mars 2024, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Relans pour un feu d'habitation. Une femme âgée de 88 ans dans un état grave a été transportée à l'hôpital.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Vosges : une tête de sanglier découverte sur la porte d’une mosquée, une enquête ouverteUne tête de sanglier a été découverte jeudi 28 mars 2024 sur la porte de la mosquée de Contrexéville (Capture d'écran).

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Une enquête ouverte après la découverte d’une tête de sanglier devant une mosquéeAlors que les mosquées de Valenciennes et de Fresnes-sur-Escaut ont été dégradées ce week-end, une tête de sanglier mort a été retrouvée à proximité d’une autre mosquée, située cette fois-ci dans les Vosges vendredi dernier.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »