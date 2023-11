Une marque française de sacs ouvre son premier magasin

Bananes, sac à dos, sacs de voyage... La marque Hindbag commercialise une large gamme de sacs fabriqués en Inde. Des sacs exposés dans des cagettes de couleur, un peu comme des fruits dans un supermarché. C'est un magasin à la décoration originale qui ouvre ses portes ce 21 novembre dans le 9Le premier d'Hindbag.

Jusqu'à présent, la marque n'avait qu'un showroom dans ses bureaux dans le 5Une marque issue d'un projet étudiant Si la griffe tricolore s'est fait un nom auprès du grand public durant ces trois dernières années, l'aventure a démarré bien plus tôt, en 2012. A l'époque, des étudiants en première année à Toulouse Business School créent un projet en partenariat avec une ONG indienne, dans le cadre de leur cursus. Ils commandent des tote bags qu'ils vendent à des entreprises françaises. Ceux-ci sont confectionnés par des femmes issues de quartiers défavorisés de New Delhi, que l'ONG forme et emploie. A l'issue de l'année scolaire, les étudiants sont libres de lâcher ou de poursuivre leur proje





Mali, l'histoire d'une crise - 2/3 - La tempête (2012À partir de 2011, l’Otan bombarde la Libye de Mouammar Kadhafi. Des centaines de combattants originaires du nord du Mali rentrent au pays, avec une partie de leur arsenal. À Kidal, ils retrouvent leurs camarades de rébellion et décident de conquérir leur indépendance par les armes.

Inde: étouffée par une pollution extrême, New Delhi ferme les écoles pendant une semaineVIDÉO - Les autorités de la capitale indienne avaient annoncé la fermeture de toutes les écoles primaires jeudi 2 novembre pour deux jours. Mais face à l’énorme panache de fumée et de brouillard qui a récemment envahi la ville, la ministre de l'Éducation de l'État de Delhi a prolongé la mesure jusqu’au 10...

Inondé en 2012 à Bréxent, Max Lefebvre lutte « pour qu’on n’oublie pas »En octobre 2012, à Bréxent, Max Lefebvre a vu - comme tant d’autres - sa maison dévastée par des inondations. Onze ans plus tard, il revient sur son histoire et son long combat de prévention avec l’association qu’il a, depuis, créée.

Les Grandes Gueules du Sport : Retour sur les JO 2012 et l'éviction de TJ ParkerRenaud Longuèvre se souvient des JO 2012 et des instructions surprenantes de Ghani Yalouz. Tony Parker écarte son frère de l'ASVEL, une décision incomprise par Marc Madiot.

La Mayenne bat son record de pluie pour un mois d’octobre établi en 2012Les relevés pluviométriques ont commencé en 2005

Les Seigneurs - Film 2012Patrick Orbéra est un grand nom du football qui a, hélas, complètement raté sa reconversion. Alcoolique, en proie à des problèmes financiers, il n'a même plus le droit de rendre visite à sa fille, Laura. Après une agression sur un plateau de télévision, un juge le contraint à trouver un emploi stable.

