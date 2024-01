Une journaliste russe se lance dans la course à la présidentielle

Il y a quatre mois encore, Ekaterina Duntsova était une parfaite inconnue. Journaliste indépendante à Rjev, petite ville de 60.000 habitants à quelque 230 kilomètres à l'ouest de Moscou, elle a surpris les étroits cercles libéraux russes en se déclarant candidate à la présidentielle. Face au chef du Kremlin, Vladimir Poutine, le 17 mars prochain. « Désormais, il n'y a plus de pas en arrière.

Droit devant ! » confie-t-elle aux « Echos » autour d'une tasse de thé dans un restaurant du centre de Moscou. Ses trois enfants grandissent toujours à Rjev. Mais la vie de cette mère divorcée est désormais installée avant tout dans la capitale. Pour une nouvelle page consacrée à la politique. Un donateur, « ami cher », lui a prêté un appartement et couvre les frais, certes encore limités, de sa campagn





