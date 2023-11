Une jeune femme passionnée de danse

C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne voulait pas s'arrêter de danser ! Cette passion, c'est celle de Regimante Lapienyté qui vient tout juste de fêter ses 27 ans le 20 octobre 2023.Née au bord de la Mer Baltique, plus précisément à Klaipéda, en Lituanie, c'est dans le principal port de mer du pays qu'elle effectue ses premiers pas... de danse, que ce soit de couple, de salon, ou encore du hip-hop.

'En Lituanie, je donnais déjà des cours auprès des jeunes', raconte la coach diplômée depuis cette année 2023.Cette fois, c'est la zumba qui anime son corps, ainsi que celui des personnes qu'elle accompagne, que ce soit à l'Appart Fitness à Pontivy, à Saint-Thuriau, ou encore à Gouarec (Côtes-d'Armor) auprès de résidents en Ehpad. 'J'ai organisé quelques animations et ils en redemandaient.

