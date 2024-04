Une jeune apprentie fleuriste remporte la médaille d'or au concours départemental

Cassandra Ferrand, âgée de 20 ans, est une jeune apprentie fleuriste ambitieuse. Elle prépare actuellement sa deuxième année d'apprentissage au magasin Le Jardin Fleuri, dirigé par Cécile Dulau. Elle passera son CAP en juin 2024. Cassandra a décidé de participer au concours national de la meilleure apprentie fleuriste et doit donc passer par différentes étapes. Elle a récemment remporté la médaille d'or lors du concours départemental qui s'est déroulé à Guérande au lycée Olivier-Guichard.

Son rêve de devenir fleuriste est né lorsqu'elle était enfant et qu'elle rendait souvent visite à sa tante, qui est également fleuriste

