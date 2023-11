Une influenceuse américaine met en garde contre les catacombes de Paris

« Les gens qui vivent à l’intérieur viendront vers vous, vous débarrasseront de votre lampe et de votre carte, et vous laisseront là, jusqu’à ce que vous mouriez ! ». Ces mots forts proviennent d’une vidéo très populaire ces derniers jours sur les réseaux sociaux. L’autrice ? Amanda Rollins, alias Americanfille, une influenceuse de nationalité américaine vivant à Paris qui publie du contenu sur TikTok et Instagram, et suivie par près d’1 million d’abonnés.

De quoi parle cette jeune Américaine, qui a choisi de vivre dans la capitale ? De l’un des lieux emblématiques de Paris., plus exactement du réseau de galerie des carrières souterraines qui se situent sous la ville. La légende de sa vidéo se veut assez explicite : « Pourquoi il ne faut jamais aller dans les catacombes de Paris tout seul (en dehors de la visite guidée). C’est risqué, les gars, et en plus c’est illégal ». Jusque-là rien à redire, à ce conseil a priori à destination d’un public anglophon

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

LEPARİSİEN_75: Une équipe handifoot du Paris FC participe à la Ligue des championsPour la première fois, une équipe handifoot du Paris FC a participé à la Ligue des champions à Malaga. Les joueurs, dont 90% sont des accidentés de la vie, s'entraînent deux fois par semaine dans les installations du club.

LE_FİGARO: Paris 2024 : la défiance des Franciliens s'accentue vis-à-vis des prochains Jeux olympiquesSelon une enquête d'Odoxa, la cote de popularité des futurs JO continue de dégringoler, sur fond d'inquiétude (vive) quant aux transports et à la sécurité.

LEPARİSİEN_75: Une femme poignarde à mort son compagnon à Paris🔵INFO LE PARISIEN | Un homme poignardé à mort à Paris , sa compagne placée en garde à vue Une dispute de couple aurait éclaté dimanche en début de soirée dans son appartement

CLOSERFR: Paris : un homme hospitalisé dans un état grave après une mystérieuse agressionDans la nuit de vendredi 10 novembre 2023, une violente agression a secoué le XIXe arrondissement de Paris , rue de Belleville.

ACTUFR: JO de Paris : 1000 places achetées par le département des Landes pour ses habitantsCes 700 places pour les Jeux olympiques et 300 places pour les Jeux paralympiques seront, entre autres, à destination des bénévoles et licenciés des clubs sportifs du département.

