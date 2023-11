Une Grande histoire de la Russie et de ses voisins

Depuis L’Orient mystérieux et autres fadaises paru il y a dix ans, François Reynaert a entamé un périple dans l’histoire mondiale. Au vu de l’actualité ukrainienne, il n’est guère surprenant que le journaliste de L’Obs, formidable vulgarisateur, se penche aujourd’hui sur une Grande histoire de la Russie (Flammarion). Une lecture indispensable pour qui souhaite comprendre de façon claire et divertissante les causes profondes de l’actuel régime de Vladimir Poutine.

Mais l’originalité de l’ouvrage, c’est qu’il aborde également l’histoire des pays voisins - souvent vassaux ou proies - du géant russe, de la Pologne à l’Asie centrale en passant par la Lituanie, la Suède, le Caucase et bien sûr l’Ukraine. Expansionnisme, messianisme, autoritarisme, balancier entre Ouest et Est, antisémitisme… Dans un entretien, François Reynaert analyse les racines historiques des névroses russe





