Une fillette de 2 ans tombe du troisième étage d'un immeuble à Alès

Les faits ont eu lieu à Alès (Gard) lundi 1er avril. Vers 16 heures, une fillette âgée de 2 ans et tombé du troisième étage d’un immeuble alors qu’elle se trouvait sur le balcon, rapportent nos confrères de Midi Libre. Gravement blessée, elle a été transportée vers le CHU de Montpellier. Selon les premiers éléments, les jours de l’enfant ne seraient pas en danger. La chute de la petite fille, d’environ 8 mètres, a pu être amortie par une haie d’arbustes situés au pied de l’immeuble.

Sur les lieux de l’accident, la police a découvert qu’un deuxième enfant âgé de 4 ans se trouvait également sur le balcon avec sa sœur. À l’intérieur de l’appartement, la grand-mère des deux bambins a été retrouvée extrêmement alcoolisée. Selon Midi Libre, elle affichait un taux d’alcoolémie de 3 g/litre. Les secours ont été prévenus par une habitante du quartier qui a assisté à la scène. Celle-ci a également alerté le voisinag

