Une fillette de 2 ans hospitalisée après avoir ingéré de la résine de cannabis dans un Kinder Surprise

Le week-end dernier, Pâques a viré au cauchemar. Une fillette de 2 ans a trouvé de la résine de cannabis dans une capsule jaune de son Kinder Surprise. Ses parents avaient placé la drogue à l'intérieur.

La petite a mastiqué la capsule et a été hospitalisée après avoir passé plusieurs jours dans le coma. Son état s'est stabilisé depuis.

