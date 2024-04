Une femme nommée Première ministre en RDC

Pour la première fois dans l'histoire de la RDC , une femme prend la tête du gouvernement. Economiste de formation, membre du parti présidentiel UDPS , originaire du Kongo-central, Judith Tuluka Suminwa est devenue Première ministre.

Que vous inspire cette nomination ? Quels sont les défis qui l'attendent à la Primature ?Les journalistes et experts de RFI répondent également aux questions des auditeurs sur le choix de Marc Brys à la tête des Lions Indomptables et sur la désignation de Judith Tuluka Suminwa comme nouvelle Première ministre.Au Gabon, sept mois après le coup d'État, l'heure est au dialogue national. Jusqu'au 30 avril 2024, politiciens, société civile, religieux ou encore militaires vont plancher sur l'organisation politique, économique et sociale du pay

RDC Femme Gouvernement Première Ministre UDPS Défis Dialogue National Gabon

