Une femme de 99 ans, disparue depuis trois jours, retrouvée morte à Ouistreham

Calvados: une fête d'Halloween organisée dans une ancienne prison fait polémiqueVIDÉO - Depuis plusieurs années, l'ex-prison de Pont-l'Évêque se transforme en lieu de divertissement pour Halloween. Cette année, un collectif s'érige contre cette fête. Lire la suite ⮕

Astrologie 2023 : ce signe qui va découvrir le pot aux roses ce 27 octobre 2023Actu et exclus People Lire la suite ⮕

Disparue depuis mardi, une femme de 99 ans retrouvée morte à OuistrehamCe vendredi 27 octobre 2023, les gendarmes, à l’issue d’importantes recherches, ont découvert, dans la zone du Maresquier, à Ouistreham, le corps sans vie d’une femme de 99 ans. La nonagénaire était portée disparue depuis mardi. Lire la suite ⮕

Ports de Caen et de Ouistreham, canal : une nouvelle gestion et des ambitionsUne société publique a été créée pour gérer les activités nautiques entre les ports de Caen et de Ouistreham. L'objectif est de dynamiser la filière nautisme-plaisance. Lire la suite ⮕

Changement d'heure (octobre 2023) : on perd ou on gagne une heure de sommeil ?[DATE HEURE HIVER 2023] Comme chaque année, en ce dernier week-end d'octobre nous allons passer à l'heure d'hiver. Est-ce qu'on gagne ou on perd une heure de sommeil ? Comment passer à l'heure d'hiver sans trop de fatigue ? Nos conseils. Lire la suite ⮕

Bordeaux : une édition 2023 plus que réussie pour le FAB avec près de 95 000 spectateursDu 30 septembre au 15 octobre, le Festival international des arts de Bordeaux Métropole (FAB) a proposé pas moins de 40 spectacles et cinq expositions dans toute la métropole de Bordeaux Lire la suite ⮕