Une femme atteinte de trisomie 21 travaille dans une école maternelle depuis plus de deux décennies

Il est 16 h 45. Comme quatre jours par semaine, Audrey Chabaud finit sa journée de travail. Un événement banal derrière lequel se cache une réalité encore exceptionnelle. À 43 ans, cette Nîmoise porteuse de la trisomie 21 est employée dans une école maternelle depuis plus de deux décennies. Au fil du temps, ses tâches se sont élargies et complexifiées, sous l’œil attentif d’une chargée d’insertion qui s’assure chaque mois que tout va bien.

Désormais, Audrey aide les enfants dans leurs activités, participe à la préparation du déjeuner et du goûter, les surveille dans la cour de récréation. En toute autonomie.« J’ai toujours voulu travailler et j’adore les petits. On fait des jeux, on fête les anniversaires, mais des fois je les gronde un peu quand même , raconte-t-elle depuis la voiture de sa maman, Lisette, qui l’accompagne et la ramène chaque jour pour lui éviter un long trajet.« À Noël, les enfants lui offrent des cadeaux, et à la fin de l’année, ils pleurent de devoir la quitte





