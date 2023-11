Une famille contrainte de déménager après un arrêté de péril

« Une maison avec une chambre pour chacun de nos enfants. » Début 2014, c'était le rêve de Jennifer et Nicolas Hantute. À Saint-Sylvain (181 habitants) près de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), ils trouvent le terrain idéal et un constructeur franchisé Mikit. Novembre 2015, le couple et ses sept enfants emménagent. Quatre ans plus tard, un arrêté de péril est pris par le maire. Les Hantute ont 48 heures pour déménager.

Et depuis c'est la valse des expertises en lien avec des artisans mis en cause se renvoyant la balle. « J'ai parfois rêvé que cette maison s'écroule pour de bon... » « C'est quoi ce trou ? » À peine entrée, Jennifer s'écroule en pleurs. Deux jours après son dernier passage dans sa maison, un meuble de la cuisine équipée est tombé. L'humidité dans le mur avait déjà entrainé de la moisissure, cette fois c'est un trou béant lié à la chute qu'elle doit encaisse





