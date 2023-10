Une exposition « Sans sucre ajouté » surprenante et étonnante près d’Angers

Merci de saisir votre adresse e-mailVous aimez l’art ou vous êtes simplement curieux, 49 Regards est un temps fort de l’année, l’un des plus grands salons d’art contemporain du Grand-Ouest, largement dépoussiéré depuis quelques années.

Sans flagornerie aucune, cette montée en qualité, ressentie en quelques saisons, est due au travail de Dominique Bellanger, artiste et président de l’association 49 Regards, et à Bruno Antony, lui aussi artiste mais surtout commissaire de l’exposition depuis trois ans.

