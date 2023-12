Une entrepreneuse française révolutionne le secteur de la beauté

Diplômée d’une école de commerce, qu’elle avoue ne pas avoir assidument fréquentée, mettant cinq ans au lieu de trois à valider son cursus, Juliette Levy a fondé en 2013 Oh My Cream, un concept-store beauté multimarque mettant à l'honneur des labels premium et clean. Celle qui, adolescente, faisait du baby-sitting pour acheter des crèmes Sisley est, dix ans plus tard, peu satisfaite de l’expérience client des parfumeries.

Elle imagine donc un site qui oriente les clients vers des soins en fonction de leurs besoins et va chercher des pépites alors peu distribuées en France. « Au départ, j’imaginais seulement un site mais, très vite, la boutique physique s’est imposée, car mon concept est basé sur le conseil et les clients ont besoin de rencontrer nos expertes. Il a fallu seulement trois mois pour créer la boutique et un an pour créer le site », se souvient-elle. C’était donc en 2013. En parallèle, Juliette Lévy a développé la marque propre de son enseigne, a amélioré son site et préparé le lancement de son concept à l’internationa





