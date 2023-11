Une enquête préliminaire ouverte concernant les concessions des ports de Vallauris Golfe-Juan

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninVallée de la Vésubie: la métropole et l'État tous les deux responsables dans l'avancement des travaux de reconstruction?

BFMTV: Ports de Vallauris-Golfe-Juan: une enquête préliminaire ouverte, le maire porte plainte pour diffamationVIDÉO - C’est l’association ANTICOR qui a signalé au parquet de Grasse des irrégularités présumées dans le dossier de l’attribution des concessions des deux ports de Vallauris Golfe-Juan. Le maire de Vallauris, Kevin Luciano, va déposer des plaintes pour dénonciation calomnieuse.

BFMTV: Une enquête préliminaire ouverte concernant les concessions des ports de Vallauris Golfe-JuanL'association Anticor a signalé au parquet de Grasse de possibles irrégularités dans le dossier de l’attribution des concessions des deux ports de Vallauris Golfe-Juan.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

OUESTFRANCE: Il reste des places pour les spectacles des Scènes du Golfe à VannesLes Scènes du Golfe proposent plusieurs spectacles en cette rentrée. Il reste quelques places pour Métamorphoses par Pagnozoo et la compagnie Lawen. Des billets de dernière minute seront également mis en vente pour le concert de Souad Massi.

OUESTFRANCE: Tué lors d’une fusillade à Nantes, l’apprenti jardinier rêvait d’une autre vieTrois semaines après la fusillade à l’origine de la mort de Sahraoui Mamar, le 7 octobre 2023, dans le quartier de Bellevue, les proches racontent son parcours. Le jeune homme de 19 ans était arrivé à Nantes au cours de l’année 2019.

LIBE: Menaces d’attentat: une femme interpellée dans une gare RER de Paris, son pronostic vital engagéPour pouvoir arrêter une femme proférant des menaces et faisant apparemment l’apologie du terrorisme, la police a fait évacuer la station de RER Bibliothèque François Mitterrand mardi 31 octobre. La suspecte a été blessé par des tirs polici

