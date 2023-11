Une église rénovée pour accueillir une œuvre monumentale en Vendée : un appel au don national

Merci de saisir votre adresse e-mailHuit donateurs ont déjà participé pour un montant total de 3 500 € ce lundi 30 octobre 2023 :Sur son site, la Fondation du patrimoine rappelle les grandes lignes du projet de restauration :

Après Céline, une nouvelle tempête avec des vents violents attendue en VendéeLe temps d’un week-end, les 28 et 29 octobre 2023, la tempête Céline a balayé l’ouest de la France et notamment la Vendée, provoquant dégâts et submersions. Lire la suite ⮕

Disparition inquiétante d'une adolescente : un médium évoque une possible implication d'une femmeDepuis plusieurs jours, Lina, une adolescente de 15 ans, est introuvable. Un médium spécialiste du paranormal émet l'hypothèse d'une implication d'une femme d'âge mûr dans cette affaire. Lire la suite ⮕

Comment semer une prairie fleurie ?Découvrez nos conseils pour semer une prairie fleurie et obtenir un résultat champêtre et coloré sans entretien. Deux périodes propices pour semer : fin de l'été-début de l'automne et printemps après les saints de glace. Choisissez une parcelle ensoleillée, désherbez et ameublissez le sol, puis semez les graines de façon régulière. Roulez le sol pour bien intégrer les graines et arrosez légèrement. Patience pour voir pousser les fleurs ! Lire la suite ⮕

Guide d'achat : Comment choisir une couette d'été ?Découvrez notre guide pour choisir la meilleure couette d'été qui répondra à vos besoins. Nous vous donnons également des conseils d'entretien et une sélection des meilleures couettes disponibles dans le commerce. Lire la suite ⮕

Comment Félicette, une chatte parisienne, a été projetée loin de la TerreC’était la première chatte lancée dans l’espace. Après les singes ou les chiens, qui étaient habituellement utilisés pour vérifier si l’homme pouvait survivre en dehors de l’atmosphère terrestre, les Français ont tenté, il y a soixante ans, avec Félicette, quelque chose d’un peu nouveau, raconte “The Observer”. Lire la suite ⮕

Comment fonctionne SignalConso, la nouvelle appli pour signaler une fraude à la consommation ?La DGCCRF a lancé, lundi 22 mai, Signal Conso, une nouvelle application gratuite, qui permet de signaler une fraude à la consommation. Lire la suite ⮕