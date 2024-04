Une différence inédite entre l'or et le platine

📆 02/04/2024 16:26:00

📰 BFMTV ⏱ Reading Time:

30 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 32%

Publisher: 75%

Économie Nouvelles

Une once d'or vaut plus de 2 280 dollars et le platine s'échange à moins de 920 dollars l'once. Une telle différence est inédite. L'or profite d'une demande toujours plus forte contrairement au platine. Les explications de Pierre Kupferman.

Or, Platine, Différence, Demande, Inflation