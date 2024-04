Une députée militaire réagit au témoignage d'une jeune recrue harcelée sexuellement

La députée Laetitia Saint-Paul, militaire de carrière, a réagi au témoignage accablant d'une jeune recrue harcelée sexuellement par un militaire multirécidiviste. Elle a préparé un plan d'action pour lutter contre ce type de situation.

Des victimes ont décidé de parler, et voilà la 'Grande muette' rattrapée par son 'Metoo' : de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes dans les rangs de l'armée française. Laëtitia Saint-Paul, députée du Maine-et-Loire et militaire, a appelé le gouvernement à une prise de conscience sur le sujet.

Lætitia Saint-Paul, députée Renaissance et seule militaire élue à l'Assemblée, tire la sonnette d'alarme

Plus d'une centaine de signalements de violences sexuelles et sexistes ont été rapportés au sein de l'armée française en une semaine.

