Une victoire sur le plan des transports publics. Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a salué ce lundi une Coupe du monde de rugby réussie avec près de deux millions de voyageurs transportés, une "étape très importante" en vue des Jeux olympiques.

Un défi "plus important" pour les JO "C'est une réussite et le rugby ouvre la voie pour beaucoup d'autres sports, à commencer par les Jeux olympiques et paralympiques", a ajouté le ministre. Le défi sera cependant "plus important parce qu'on a pris l'engagement que 100% de l'accès aux sites de compétition puisse se faire en transports publics", a indiqué Clément Beaune.

