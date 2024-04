Une collégienne décède des suites d'un viol dans l'Oise

Une collégienne est décédée dans l’Oise des suites d’un viol. Trois personnes ont été mises en examen dans cette affaire une adolescente de 13 ans est décédée la semaine dernière à l’hôpital où elle avait été admise à la suite d’un viol . Dans cette affaire, trois personnes ont été mises en examen dans le cadre de l’enquête, a annoncé samedi le procureur de Senlis. Le point sur l’enquête.

Mort du petit Émile : des experts toujours sur le terrain, pour essayer de comprendre et résoudre le mystère Deux jours après la découverte d'ossements du petit Émile, des dizaines d'enquêteurs passent au crible les environs du Haut-Vernet, où ce garçonnet de deux ans et demi avait disparu en juillet

