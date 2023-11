Une cigarette électronique explose dans un avion d'Air France

Les batteries lithium-ion, qui se retrouvent maintenant un peu partout dans nos objets électroniques, sont bien connues comme pouvant potentiellement exploser,. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de respecter les précautions d'usages qui sont transmises lorsque l'on prend un vol. Et si certains ne comprennent toujours pas pourquoi, une histoire qui s'est passée récemment devrait les éclairer

.Il y a de cela pratiquement un an jour pour jour, un Airbus A320 d'Air France achevait son vol entre Malaga et Paris, et amorçait son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle quand un incident potentiellement dramatique vint affoler les passagers et l'équipage. En effet, la cigarette électronique d'une des personnes présentes explosait soudainement dans sa poche, à quelque 2 000 pieds du sol. Un membre de l'équipage réussi à éteindre rapidement l'incendie grâce à un extincteur, mais le passager était par contre grièvement blessé.Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) n'a pas pu accéder aux restes de la cigarette, transmis à l'exploitant d'aéroport. Son propriétaire avait noté que la batterie dysfonctionnait régulièrement, et qu'il lui fallait souvent la retirer et la remettre pour la faire fonctionner à nouvea

:

