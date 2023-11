Une chanson inédite des Beatles réunissant John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr remixée grâce à l'IA

Une chanson inédite des Beatles réunissant John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr a été remixée grâce à l'IA. La voix de Lennon a été extraite de la bande et enrichie avec des enregistrements de Harrison datant de 1995. McCartney, Starr et d'autres musiciens ont complété la chanson l'année dernière. Cette œuvre musicale authentique marque un moment historique dans le monde de la musique.

:

LEPOİNT: Paul McCartney et Ringo Starr dévoilent le « dernier titre » des BeatlesLes statues en cire des Beatles installées au musée Grévin, à Paris, en décembre 1965.

La source: LePoint | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Une nouvelle chanson des Beatles dévoilée grâce à l’intelligence artificielleJohn Lennon, George Harrison, Ringo Starr et Paul McCartney sont à nouveau réunis dans une chanson intitulée « Now and Then ». L’enregistrement produit grâce au génie de l’intelligence artificielle sort ce jeudi 2 novembre 2023.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LACROİX: « Now and Then » : les Beatles, une dernière fois… avec l’IAL’ultime chanson des Beatles, Now and Then, est sortie le 2 novembre. Cette ballade enregistrée par John Lennon peu avant son assassinat, complétée par Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, vient d’être achevée avec l’aide de l’intelligence artificielle.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: VIDEO. 'Now and Then' : les Beatles réunis pour une dernière chanson grâce à l'intelligence artificielleUn nouveau morceau des Beatles, intitulé 'Now and Then', a été dévoilé ce vendredi 3 novembre. Grâce à un coup de pouce de l'intelligence artificielle, Paul McCartney et Ringo Starr, les deux dernières Beatles encore en vie, ont pu retrouver John Lennon et George Harrison. Le tout réalisé par le célèbre réalisateur Peter Jackson.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

CLOSERFR: The Beatles : comment leur dernière chanson a été enregistrées sans que personne ne le sachePlus de cinquante ans après la séparation des Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr ont révélé la dernière chanson des Fab Four.

La source: closerfr | Lire la suite »

BFMTV: 'Here and now': les Beatles réunis par effets spéciaux dans un clip réalisé par Peter JacksonGrâce à la magie du montage et des effets spéciaux, Paul McCartney et Ringo Starr jouent leur dernière chanson Here and Now dans un clip dévoilé ce vendredi.

La source: BFMTV | Lire la suite »