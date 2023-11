Une candidate de Miss France se prépare pour l'aventure

Comment vous sentez-vous au moment de vous lancer dans la grande aventure Miss France ? Je suis hypercontente et j’ai hâte de débuter l’aventure, rencontrer les autres candidates, découvrir le staff de Miss France . Je me sens prête, je n’ai aucune appréhension. Qu’attendez-vous de cette expérience unique ? J’attends d’abord de ramener la couronne (grand sourire). Sinon, j’attends de vivre la plus belle expérience de ma vie, j’attends de pouvoir profiter un maximum.

Je pense aussi que cette aventure va me permettre de grandir, de prendre en maturité, de prendre confiance en moi. Ce ne sera que du plus, que du positif. Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous fait peur ? Non, au contraire. Avez-vous prévu d’emmener des gris-gris, des objets fétiches dans votre valise ? J’avoue que je n’ai pas eu du tout le temps de penser à tout ça (éclat de rire). J’ai tout l’essentiel qu’il me faut pour partir. Je ne suis pas superstitieuse





