Une biscuiterie française revalorise les co-produits alimentaires et les fruits et légumes inexploités

Deux amis d'enfance ont créé IpsagO, une biscuiterie qui revalorise les co-produits alimentaires et les fruits et légumes inexploités des producteurs provençaux. « Lutter contre le gaspillage alimentaire à la source ». C'est la mission que se sont lancés les deux amis d'enfance Thibault Venezia et Renaud Alouche.

Leur société IpsagO (zéro-gaspi à l'envers), créée en janvier 2022, a pour vocation de revaloriser les denrées alimentaires inexploitées des producteurs régionaux pour en faire des biscuits d'un nouveau genre. Une recette qui favorise l'économie circulaire et les circuits courts en trouvant des débouchés vertueux à des fruits et légumes mal-aimés, en surproduction... ou encore à des co-produits, « très riches nutritionnellement et gustativement, mais que l'on appelle trop souvent des 'déchets', alors qu'il s'agit, en réalité, des ressources. Nous sommes là pour leur donner une seconde vie », affirme Thibault Venezi





