Une araignée coincée dans son oreille, cette taïwanaise se plaignait de « bruits incessants »

Cela a commencé par une sensation étrange dans son oreille gauche, comme si quelque chose venait d'y pénétrer. Puis, pendant quatre jours, des cliquetis et autres bruits incessants, rendant les nuits très agitées. Voilà l'histoire vécue par une femme de 64 ans à Taïwan.

À première vue, les médecins ont pensé qu’il y avait deux araignées. Mais le second spécimen n’était en réalité que la coquille externe, l’exosquelette de l’araignée. Ces animaux, à l’instar des serpents, muent plusieurs fois dans leur vie, ce qui leur permet de grandir.

« Elle n'a pas ressenti de douleur parce que l'araignée était très petite. Elle ne mesure qu'environ 2 à 3 millimètres »le Dr Tengchin Wang, coauteur du rapport. Il n'est pas précisé comment l'araignée a pu se glisser un chemin dans cette oreille. Si ces cas sont rares, ils existent.ont délogé le squatteur à l'aide d'un tube fin, une canule, qui l'a aspiré.

Ces solutions ne suffisent pas toujours, et lorsque des animaux plus gros sont retrouvés, une anesthésie locale est nécessaire, pour tuer la créature avant de la retirer, ce qui permetconsulter un spécialiste

