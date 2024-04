Une application mobile permet d'épargner en bitcoin grâce à l'arrondi des dépenses

Tout comme 2022, après le retentissant scandale FTX, l'année 2023 n'aura pas été de tout repos pour le secteur des cryptomonnaies. Mais depuis le début 2024, les cours des cryptoactifs se sont ressaisis et le bitcoin affiche ces derniers jours de belles performances autour de 70 000 dollars.

Créée en avril 2021 par Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, la société marseillaise Bitstack, d'abord accompagnée par Pays d'Aix Développement et aujourd'hui basée à Station F à Paris mais qui a toujours son siège social à la pépinière de Meyreuil, propose une application mobile permettant d'épargner en bitcoin grâce à la mécanique de l'arrondi à l'euro supérieur des dépenses.Ainsi un café acheté 2,60 € est arrondi à 3 € et les 0,40 € de différence sont investis automatiquement en bitcoin. Depuis le lancement de l'application en juillet 2022, ce sont plus de 75 000 utilisateurs qui ont ouvert un compte et épargné plus de 35 millions d'euros en bitcoin

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



laprovence / 🏆 62. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une terroriste présumée recherchée depuis 30 ans retrouvée d'une façon aussi inattendue que prometteuseActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Atlantique: une baleine grise observée en Nouvelle-Angleterre, une première depuis deux sièclesLa réapparition de la baleine, disparue de l'océan Atlantique il y a 200 ans, serait due au réchauffement climatique, alertent les chercheurs.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Les restes d’une adolescente de 16 ans portée disparue depuis 2004 découverts dans une caravaneLes restes d’une adolescente portée disparue il y a 20 ans ont été découverts, rapporte le Mirror le 11 mars 2024. Elle avait été tuée d’une manière horrible.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Nanterre: le corps d'une femme, disparue depuis 2017, retrouvé dans le coffre d'une voitureLe corps a été découvert ce dimanche 31 mars lors de fouilles dans une voiture qui se trouvait à la fourrière. La femme avait disparu depuis 2017.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Nanterre : le corps d'une femme disparue depuis 2017 retrouvé dans le coffre d'une voitureÀ l’époque de la disparition, le mari de cette femme avait donné l'alerte et précisé que sa compagne avait des tendances suicidaires. Une enquête a été ouverte.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Depuis deux ans, un habitant de Caen amputé d'une jambe attend une place pour handicapésDepuis fin 2021, une association de consommateurs s'oppose à la Ville de Caen pour l'attribution d'une place de stationnement PMR à un habitant de la Pierre Heuzé. Explications.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »