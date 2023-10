Une année boursière réussie pour Roche Bobois

Les valeurs françaises de l’ameublement ont connu des fortunes diverses sur les marchés financiers cette année. Ce secteur très exposé aux fluctuations de la consommation des ménages a vu certaines de ses vedettes comme Maisons du Monde enchaîner pertes de parts de marché et profit warnings.

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires a progressé de 4,5 % à 320,1 M€, confirmant ainsi le sentiment que sur l’ensemble de l’exercice, la hausse du chiffre d’affaires sera de 5 % à au moins 425 M€, avec une amélioration de l’Ebitda par rapport à 2022, qui était déjà une année record.

Il est possible de tabler sur une marge opérationnelle courante proche des 11 % sur l’ensemble de l’exercice. A noter qu’un acompte sur dividende de 1 € par titre sera versé prochainement, ce qui démontre la volonté de la société de choyer ses actionnaires. headtopics.com

Mais soulignons également que les principaux actionnaires, en l’occurrence la famille Roche avec 37,2 % du capital, ou encore Tamburi Investment avec 34,8 % du capital seront les principaux bénéficiaires de ce versement de dividende.Remarquée pour sa croissance rapide durant l’épidémie de Covid-19, Miliboo a été créée par Guillaume Lachenal en 2007 à Annecy.

La société vit une année beaucoup plus heurtée sur les marchés financiers : le spécialiste de l’ameublement à petit prix est déjà en recul de 19 % depuis janvier.Il faut dire que l’activité est touchée de plein fouet par le ralentissement économique et bien sûr par l’inflation. headtopics.com

Je vous avoue que je ne suis pas séduit par ce dossier au plus bas depuis plus d’un an et dont la capitalisation boursière est revenue à 12 M€.

France Actualités

Lire la suite:

InvestingFrance »

Le noyau de Mars serait entouré d’une couche de roche molle inconnue jusque-làDeux nouvelles études indépendantes montrent que le noyau de la planète rouge est plus petit que ce qui avait été annoncé il y a deux ans. Lire la suite ⮕

«Une omerta s’est installée» : à Nice, une enquête ouverte après le suicide d’une fonctionnaireUne employée de la direction générale adjointe de la sécurité de Nice a mis fin à ses jours, début octobre, ce qui a poussé le parquet à ouvrir une enquête. Depuis longtemps, les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail. Lire la suite ⮕

Halloween s’invite à la patinoire de La Roche-sur-Yon pour la ToussaintPour les vacances de la Toussaint, la patinoire de La Roche-sur-Yon (Vendée) passe en mode Halloween. Du samedi 28 au mardi 31 octobre 2023, les citrouilles et les sorcières s’inviteront sur la glace et accompagneront les animations. Lire la suite ⮕

Gaza: une opération terrestre « massive » d’Israël serait « une erreur » (Macron)Une opération terrestre « massive » de l’armée israélienne dans la bande de Gaza serait « une erreur », a estimé mercredi au Caire le président français Emmanuel Macron, car elle mettrait « en danger la vie des populations civiles » sans « protéger dans la durée Israël ». Lire la suite ⮕

Pour Macron une offensive terrestre 'massive' à Gaza serait une 'erreur'Engager une offensive terrestre Lire la suite ⮕

Le Havre: un enseignant sort une arme blanche en cours, une enquête ouverteLe procureur de la République du Havre confirme qu’une enquête est ouverte, précisant qu'aucune plainte n'a été déposée. Lire la suite ⮕